Rai Istituzioni: da oggi su Raiplay la Guardia Costiera chiude il ciclo di puntate dedicato alle forze dell'ordine

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera, termina il ciclo di puntate che Rai Istituzioni ha dedicato alle “forze dell’ordine in tempi di Covid” e trasmesse su Raiplay. “In mare le attività del trasporto marittimo non si sono mai fermate e le Capitanerie di Porto non sono mai andate in Lockdown”. E’ quanto ha dichiarato il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, nell’intervista del direttore Luca Mazzà nella quarta puntata della serie realizzata in esclusiva da Rai Istituzioni su Raiplay con il coordinamento di Tiziana Ribichesu. L’estate come ripartenza del lockdown significherà un maggiore impegno per gli uomini delle Capitanerie di Porto, quali sono le previsioni?

Pettorino prevede un forte afflusso con circa 40 milioni di persone, lungo gli 8.000 chilometri di coste italiane. “La priorità della Guardia Costiera- ha assicurato- sarà quella di garantire a tutti una sicura balneabilità e una sicura attività diportistica. Per questo - ha aggiunto - mettiamo in campo l’operazione Mare Sicuro: ogni giorno 3.000 uomini della Guardia Costiera vigileranno lungo le nostre coste con mezzi navali e a terra”.

Infine, il Comandante Generale ha affrontata il tema della tutela dell’ambiente marino che la legge assegna espressamente alla Guardia Costiera “è una nostra priorità - ha detto - ma deve esserlo con la responsabilità e la consapevolezza di tutti”. - (PRIMAPRESS)