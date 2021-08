Piattaforme Tv: Dazn sigla una partnership con Math&Sport per un’esperienza immersiva nel campionato di Serie A

(PRIMAPRESS) - MIlANO - Esperienza televisiva più immersiva nella nuova programmazione sportiva di DAZN. La piattaforma Tv ha annunciato una partnership strategica con Math&Sport - startup che analizza dati di performance sportive in tempo reale - con l’obiettivo di garantire ai tifosi una conoscenza più approfondita e una comprensione più intensa delle partite del Campionato di Serie A. La piattaforma di streaming offrirà agli appassionati uno strumento unico per godersi fino in fondo gli incontri. Il calcio è passione, cuore, emozione, ma dietro ogni match e ogni prestazione si nascondono numeri e dati. Lo studio del gioco è quindi fondamentale per comprendere la performance di squadre e calciatori e, grazie all’accordo con Math&Sport, DAZN potrà fornire analisi approfondite e innovative, mai viste prima. Normalmente, le statistiche di gioco sono concentrate sul giocatore in possesso di palla. Ciascun giocatore, però, ha la palla tra i piedi in media 90 secondi a partita. Il Virtual Coach sviluppato da Math&Sport, al contrario, analizza la performance dei calciatori durante tutto il match ed è quindi in grado di tracciare informazioni che di solito non vengono considerate nelle statistiche. Grazie al Virtual Coach, strumento adottato dagli staff e dagli allenatori di Serie A, DAZN offrirà una panoramica realmente completa della partita, dando la possibilità ai tifosi di conoscere in profondità l’andamento del match, le prestazioni dei giocatori e le aree di miglioramento della propria squadra del cuore. Sarà proprio come assistere alla partita da bordocampo. Telecronisti, conduttori e bordocampisti di DAZN avranno a disposizione in tempo reale e durante tutta la settimana indici e dati per offrire agli spettatori una rivoluzionaria e inedita analisi delle partite, che renderà possibile la comprensione ancora più accurata del gioco, delle sue tattiche e delle scelte tecniche. Il sistema di intelligenza artificiale Virtual Coach calcola in maniera automatica indicatori spaziali, temporali, tecnico-tattici e fisici, garantendo un’approfondita conoscenza della partita. Inoltre, grazie all’indicatore aggregato Power Index, verrà offerta una valutazione esaustiva di ciascun giocatore, supporto indispensabile per tutti i “fantallenatori”, che ogni settimana devono schierare le proprie formazioni per il fantacalcio. Math&Sport, nata nel 2017, è partner ufficiale della Lega Serie A e ha portato innovazione nello sport grazie all’uso della modellistica matematica e alla sua applicazione attraverso strumenti informatici. Gli avanzati algoritmi di Artificial Intelligence e la raffinata tecnologia cloud già supportano gli staff tecnici delle squadre nella lettura e nell’interpretazione della partita e, grazie a DAZN, saranno ora a disposizione di tutti gli appassionati. - (PRIMAPRESS)