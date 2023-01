Piano Mattei: a "Il Confronto" il settimanale di Monica Setta su Rai Italia le posizioni di Castellone (M5S) e Rauti (FdI)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il viaggio della premier Giorgia Meloni dei giorni scorsi ad Algeri per nuovi accordi sul gas con l'obiettivo di trasformare l'Italia in un hub del Mediterraneo è ancora pieno di incognite per come potrà essere realizzato quello che la stessa presidente del Consiglio ha definito come "Il Piano Mattei". Dall'opposizione si era alzata la voce di Matteo Renzi che nel programma televisivo "L'Aria che tira" su La7 avevav affermato: "Se Meloni viene in aula con il piano Mattei voto a favore". Di segno contrario la senatrice del M5S e Vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone intervenuta insieme alla Sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, alla puntata del mercoledì di "Il Confronto" condotto da Monica Setta, il settimanale di approfondimento politico di Rai Italia (da questa sera su Raiplay): "L’accordo sul gas appena firmato dalla presidente Meloni con il governo Algerino non ci rende più autonomi” ha detto la senatrice Castellone, “sganciandoci sempre più dal gas russo, stiamo solo cambiando Paese di riferimento, senza però alcuna strategia per raggiungere l’indipendenza energetica. “Una strategia miope” ha ribattuto la Castellone, “ non dobbiamo puntare al gas pensando, come sta ipotizzando il governo, anche alle trivellazioni con più estrazioni nel nostro territorio. L’unica strada”, ha detto, “è quella dell’energia rinnovabile: per questa via, con 30 gigawatt si risparmierebbero circa 15 miliardi di metri cubi di gas”.

La replica di Rauti: "L’Algeria dispone delle più grandi riserve di gas naturale di tutta l’Africa: “Vogliamo rendere l’Italia un hub di distribuzione dell’energia dal Nord Africa verso l’Unione Europea” ha ribadito la Sottosegretaria Rauti, “nel giro di cinque anni puntiamo a smistare al resto dei partner europei fino a 60 miliardi di metri cubi di gas”. - (PRIMAPRESS)