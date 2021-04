Nautica, questa settimana nel talk televisivo S4 di Sportoutdoor: il Salone della città lagunare ed il Raid Pavia-Venezia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Salone Nautico di Venezia in programma dal 29/5 al 6/6,il ritorno della Pavia/Venezia,la tecnologia Raymarine, la storia di Venezia, la portualita’ e il boom del turismo nautico, sono questi i temi della puntata numero 17 del talk show S4 in onda a partire da martedì 27 Aprile sui canali di sportoutdoor.tv. Con il conduttore Floriano Omoboni negli studi di Milano per parlare di nautica e della stagione agonistica che inizia a metà maggio della motonautica : Roberto Perocchio (Assomarinas),Marino Masiero (Assonautica Venezia), Marco Riva (Raymarine), Antonio Vettese (Salone Nautico Venezia) e Giampaolo Montavoci (Organizzatore Venezia).Il primo passaggio televisivo della puntata 17 del Talk Show S4 e’ previsto martedì 27 Aprile alle h.21,30 su Sportitalia, poi giovedì 29/4 h 21 sulla TvSvizzeraItaliana.Tutta la programmazione su Sportoutdoor.tv - (PRIMAPRESS)