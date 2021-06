Mondo Crociera su Outdoor Tv questa settimana va in viaggio verso la Groenlandia

(PRIMAPRESS) - MILANO - In onda questa settimana sul network di Outdoor TV, la puntata numero 8 di Mondo Crociera dedicata alle destinazioni più interessanti raggiunte con le navi da crociera. Il programma curato dal giornalista Floriano Omoboni, ci porta in crociera nel Nord Europa e Mar Baltico con Msc Crociere. Il country manager della compagnia, Leonardo Massa fa il punto sulla stagione, mentre l’hotel manager Castellano ci parla dei prodotti Lego e Zoe e infine si va alla scoperta delle bellezze della Groenlandia, Helsinki in Finlandia e Stoccolma in Svezia. Come sempre la puntata va in onda su Sportitalia canale 60 del digitale (21/6 h 22,3), su Marco Polo canale 65 del digitale (domenica h.20) e Tv Svizzera italiana. A seguire la messa in onda è sul tradizionale network di 100 Tv locali di tutta Italia e poi su Samsung TvPlus,nuovo canale visibile gratuitamente, con internet e Smarttv ,su oltre 3 milioni di televisori Samsung in tutta Italia di ultima generazione. - (PRIMAPRESS)