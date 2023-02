Mondo Crociera: riparte con un ciclo di 18 puntate il programma di viaggio di SportoutdoorTv

(PRIMAPRESS) - MILANO – Il giro del mondo in 18 puntate: è il viaggio compiuto da Mondo Crociera, il programma ideato e condotto da Floriano Omoboni che torna per il diciottesimo anno, lunedì 20 febbraio alle ore 20 su Sportitalia ( lcn 60) e a seguire su Sportoutdoor.tv. Ogni settimana, fino a giugno, saliremo a bordo delle navi da crociera più belle del mondo, alla scoperta di mete remote e stupefacenti. La prima puntata sarà dedicata interamente al varo della futuristica MSC WORLD EUROPA avvenuto a Doha, in Qatar, lo scorso novembre. “Quest’anno partiamo con una puntata speciale dedicata al varo di una nuova nave all’avanguardia, un hotel galleggiante a 5 stelle dotato di ogni confort. Ha sottolineato Floriano Omoboni.



