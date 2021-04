Mobilità: al via Forbes Mobility, il nuovo programma condotto da Rizzo e Cappelletti su Sky e Tivùsat

(PRIMAPRESS) - MILANO -lancia sul proprio canalela nuova rubrica che ruota attorno al mondo della mobilità, Forbes Mobility. Uno spazio di attualità per trattare a 360° tutte le tematiche legate al mondo dell’evoluzione della mobilità. Il programma, nasce dall’esigenza di conoscere in modo più approfondito il nuovo concetto di ecosistema urbano, raccontando un mondo fatto di contenuti, forme, visioni e scenari nuovi. Innovazione elettrica nel trasporto, l’urbanistica intesa come rapporto uomo-movimento e città- infrastrutture. Un format creato per conoscere, informarsi e stare al passo con tutte quelle novità che rivoluzioneranno modo di vivere le città e gli spostamenti.darà ampio spazio anche al design e all’intelligenza artificiale al servizio della nuova mobilità e della connettività a servizio dell’urbanistica, delle infrastrutture e dei trasporti del futuro.Ogni settimana, imprenditori e manager di primo piano testimonieranno il proprio punto di vista raccontando la filosofia, la missione e le strategie che si celano dietro le scelte che legano le storie delle aziende a questo nuovo modo di muoversi nel mondo. Una fotografia settimanale del mondo della mobilità elettrica che cambia, attraverso le esperienze percorse da quelle aziende che hanno saputo adeguarsi e rinnovarsi. Appuntamento con due massimi esperti del settore Automotive:(giornalista e responsabile della rubrica Forbes Car) e, (giornalista e autrice di numerosi programmi tv),, canaleverrà anche trasmesso in streaming sulla piattaforma, sul sitoe sui canali social di. - (PRIMAPRESS)