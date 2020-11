(PRIMAPRESS) - ROMA - LIDIA SCHILLACI vince la finale di TALE E QUALE SHOW, piazzandosi al primo posto della classifica del programma condotto da Carlo Conti rientrato in studio per la finalissima, LIDIA SCHILLACI grazie alla sua performance nei panni di Mina con la canzone “Io e te da soli”. Dopo aver vinto la semifinale con la pregevole imitazione di Beyoncé, interpretando il celebre brano “Listen”, anche ieri sera i giudici le hanno rivolto una meritata standing ovation. Oltre al titolo l’artista ha ottenuto anche una targa e 30 mila euro da donare in beneficenza. - (PRIMAPRESS)