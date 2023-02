Il 73° Festival di Sanremo in tutto il mondo con Casa Italia il programma Rai condotto da Roberta Ammendola

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Festival di Sanremo in primo piano su Casa Italia, il programma condotto da Roberta Ammendola e proposto da Rai Italia in tutto il mondo, da quest'anno Europa inclusa. In occasione della 73° edizione della kermesse molte saranno le iniziative firmate Rai a supporto delle cinque serate proposte dal palco del Teatro Ariston con Amadeus e Gianni Morandi. Tra queste spicca 'Un abbonato in prima fila', l'iniziativa che porterà nella città dei fiori sei coppie di affezionati utenti che saranno guidati anche quest'anno da Veronica Maya in una due giorni 'speciale' alla scoperta del Festival. "Porteremo a Sanremo i nostri abbonati e faremo viver loro l'emozione della kermesse canora più importante d'Italia tra platea e 'dietro le quinte' per scoprire i segreti della macchina produttiva di questo grande evento”, ha spiegato Roberto Ferrara, direttore di Canone e Beni Artistici della Rai. - (PRIMAPRESS)