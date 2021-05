Editoria: è pace tra Vivendi e Mediaset. I francesi cedono il loro 19,9% detenuto in Fininvest

(PRIMAPRESS) - Dopo cinque anni di guerra dovuta alla mancata acquisizione di Premium, è pace tra Vivendi e Mediaset. L’armistizio è stato siglato ieri da Vincent Bollorè e Arnaud De Puyfontaine (Vivendi) e Pier Silvio Berlusconi (Mediaset). Il gruppo francese si impegna a cedere progressivamente il 19,9% detenuto in Fininvest e congelato nella fiduciaria Simon. Il valore della partecipazione di Vivendi in Mediaset si aggira intorno ai 914 milioni di euro, che quindi il gruppo francese potrà recuperare per concentrarsi invece, a mani più libere, sulla sua partecipazione in Tim. Il titolo del Biscione vola in Borsa, con un incremento del 4,17% a 2,80 euro. Mentre Vivendi, che guadagna lo 0,28% a Parigi, può tirare un sospiro di sollievo e chiudere un contenzioso senza troppi danni: dovrà risarcire 1,7 milioni di euro per la scalata al Biscione. Archiviata invece la richiesta di 3 miliardi di euro. - (PRIMAPRESS)