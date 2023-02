Cultura: Rai Sostenibilità e Comune di Perugia insieme con l'evento "Insegnami a guardare"

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - “Insegnami a guardare” è il titolo dell’evento organizzato dal Comune di Perugia in collaborazione con Rai Umbria e con il supporto della Tgr Umbria e di Rai Per la Sostenibilità. Si terrà a Perugia il 17 febbraio con inizio alle ore 10.15 presso la magnifica biblioteca degli Arconi, inaugurata di recente anche con l’obiettivo di offrire in modalità completamente gratuita, spazi e strutture dedicate all’educazione, alla ricerca, allo studio e quindi alla cultura. Un luogo simbolo scelto per celebrare questo appuntamento che si inquadra nell’anno del centenario di don Milani, nato il 27 maggio 1923 a Firenze e grande antesignano circa l’importanza della dimensione scolastica per riflettere in particolare sulla dispersione scolastica e sulla funzione della scuola pubblica oggi nella formazione di cittadine e cittadini. L’apertura dei lavori sarà a cura di Luca Ginetto, caporedattore della Tgr Umbria che introdurrà i saluti istituzionali del Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, dell’Assessore Regionale alla Sanità e alle politiche giovanili, Luca Coletto, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Prof. Maurizio Oliviero e del Provveditore agli Studi della provincia di Perugia, Dott. Fabrizio Fratini. Alle 10.50 l’inizio del dibattito con gli interventi dell’Assessore nonché Vice Sindaco del Comune di Perugia, Gianluca Tuteri che parlerà delle azioni di contrasto alla povertà educative messe in campo dal Comune di Perugia, della Professoressa Chiara Saraceno collegata da Torino che parlerà sulla necessità di interventi precoci e di costruzione di comunità educanti . Con Samantha Tedesco a capo dei progetti sulla povertà educativa di Sos Villaggi dei Bambini Onlus che parlerà in concreto delle attività realizzate e in fase di esecuzione di questa prestigiosa Onlus e del Prof. Tamburlini, Presidente del Centro per la Salute del Bambino che ci parlerà del perché e come dare un sostegno alle competenze genitoriali. A conclusione degli interventi sarà possibile aprire un dibattito con il pubblico presente che verrà poi concluso da Giovanni Parapini, Direttore di Rai Umbria. L’intero evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito: rainews.it/tgr/umbria - (PRIMAPRESS)