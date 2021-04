Cosa guardare in tv l’1 e il 2 maggio 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà un week end all’insegna delle risate, della suspense e dello spettacolo quello che sta per arrivare. Un week end che vede una programmazione del palinsesto tv particolarmente ricca.Sabato sera, primo maggio, spazio su Rai Uno alla fiction Sotto Copertura che racconta l’arresto del boss del clan del casalesi Antonio Iovine, per mano della Squadra Mobile di Napoli. La lunga indagine della polizia e in particolare del commissario Michele Romano è al centro della storia, che non esita a diramarsi in altre direzioni seguendo i personaggi e i volti che popolano le strade dilaniate dalla criminalità organizzata e che troppo spesso ne fanno le spese.Su Rai Due Blue Bloods Indagini delicate mentre Raitre proporrà il classico Concerto del Primo Maggio. Saranno tanti gli artisti ad avvicendarsi sul palco e molti in collegamento, con testimonianze e racconti sui temi legati al lavoro Parole e musica il filo conduttore dell'evento che mai come quest'anno assume un significato simbolico e profondo, con uno sguardo di speranza sul futuro di Massimo Cinque, Maeba Bardelli, Giorgio D'Introno, Lorenzo Maria Falco, Vincenzo Galluzzo, Ilaria Gaudino, Martina Stilli.Su Canale 5 Amici di Maria de Filippi mentre su Italia Uno il film d’animazione Madagascar. Rete 4 dedica invece la serata a Don Camillo con Il Compagno di Don Camillo. Sul canale 20 di Mediaset, invece, il film Colombiana. Una bambina vede uccidere a sangue freddo il padre e la madre. Divenuta adulta e killer a pagamento per conto di suo zio, la ragazza è determinata a scovare gli assassini dei suoi genitori e a mettere in atto la sua vendetta. Canale Nove, invece, dedica la serata all’approfondimento del delitto di Garlasco.Su TV8 il film Nella Morsa del Ragno che tratta la storia del dottor Alex Cross. La sua giovane collega e' morta nel corso di un inseguimento e la pensione e' ormai alle porte. Ma il destino ha in serbo per lui un nuovo caso: in un pensionato di Washington, la piccola Megan Rose - figlia di una star cinematografica e di un senatore - e' stata rapita. Tutti gli indizi sembrano portare a Gary Soneji, uno dei suoi professori. Jezzie, la poliziotta che avrebbe dovuto sorvegliare la ragazzina, viene duramente ripresa dai suoi superiori, che le affiancano proprio Alex.Domenica di divertimento sui canali Rai. Su Rai Uno la fiction La Compagnia del Cigno 2. Le bugie di Matteo hanno spezzato il legame di fiducia su cui si fonda la Compagnia, ormai i ragazzi sono uno contro l'altro, Sofia prova a fare da paciere, ma è inutile. Solo facendo capire a Matteo i suoi errori, le cose potranno tornare al loro posto. Tra i due maestri invece lo scontro è aperto.Su Rai Due il telefilm The Rookie. Jackson ed il suo nuovo istruttore Doug sono alla ricerca di un sospetto per l'omicidio di un ragazzo ispanico e vengono subito raggiunti dalla neo-detective Lopez.Su Rai Tre il Talk Show di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio “Che Tempo che fa”.Su Canale 5 in prima serata Avanti un altro pure di Sera in una puntata speciale, in cui giocheranno con Paolo Bonolis e Luca Laurenti alcuni volti molto amati dello spettacolo.Mentre su Rete 4 andrà in onda il film Le ali della Libertà. Tratto dal racconto di Stephen King "Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank".Uomo viene incarcerato a Shawshank per scontare l'ergastolo per l'omicidio di sua moglie e l'amante. All'inizio e' vittima delle violenze dei reclusi, poi però diventa il consulente finanziario delle guardie.Su Mediaset 20 in prima serata il film Poliziotto in prova: Hart, un maestro di seconda elementare, deve cercare di sopravvivere a un giorno di convivenza forzata con il fratello della sua fidanzata, un poliziotto che non lo vede di buon occhio e non approva il fatto che stia per impalmare sua sorella. Per tale motivo mette sotto torchio il povero Hart, con l'intenzione di farlo scappare.Cine 34 propone un grande classico della filmografia italiana: I Pompieri. Il corpo dei vigili del fuoco di Roma, si arricchisce di una nuova squadra: la numero 17. Questa è formata da giovani in servizio civile o da anziani richiamati. Inutile dire che la squadra e' conosciuta per la sua inettitudine fino a quando, chiamata da un ex collega per spegnere l'incendio in un ristorante, si comporta in modo egregio.Su Canale 8 infine, spazio alla Antonino Chef Academy. Dieci giovani, talentuosi cuochi e la possibilità di aggiudicarsi un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, che questa volta si calerà nel ruolo di professore e mentore per i concorrenti del suo talent da Villa Crespi. - (PRIMAPRESS)