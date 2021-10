Cinema e Tv: il debutto di Carlo Verdone in una serie televisiva autobiografica su PrimeVideo dal 5 novembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal Cinema alle serie TV, il grande passo di Carlo Verdone che debutta con “Vita da Carlo”, racconto (tragi)comico in chiave autobiografica tra lampi di realtà e gustosi inserti di finzione. Dieci episodi in onda dal 5 novembre su Prime Video. E sempre in tema di debutti Tv, è stata presentata anche la prima serie firmata da Gabriele Muccino, “A casa tutti bene. La serie”, che recupera il concept dell’omonimo film del 2018. Otto episodi in onda a dicembre su Sky e la piattaforma Now. - (PRIMAPRESS)