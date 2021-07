Calcio in Tv: l'Antitrust apre una istruttoria su Tim e Dazn per le partite di Serie A

(PRIMAPRESS) - ROMA - Istruttoria Antitrust su Tim e Dazn per alcune clausole del loro accordo per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione delle partite del Campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. L'Autorità vuole accertare se vi sia un'intesa che riduce la concorrenza, e se Dazn sia limitata commercialmente nell'offerta di servizi tv a pagamento, riducendo così la sua capacità di proporre sconti agli utenti finali e ostacolando altri operatori di telecomunicazioni. - (PRIMAPRESS)