Bernabei (Luxe Vide): “La forza della non vedente Blanca” che fa il boom di share in Tv

(PRIMAPRESS) - “Il grande successo di pubblico di Blanca premia la scommessa di un prodotto all'avanguardia e innovativo. Luca Bernabei, produttore di Blanca e AD Lux Vide -

Abbiamo creduto fortemente in questo crime drama, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, frutto di 4 anni di sviluppo e creatività, che racconta con le emozioni come Blanca, una ragazza non vedente, abbia fatto della sua disabilità una forza, della sua debolezza un super potere. Siamo tutti un po' disabili come Blanca, perché abbiamo tutti una mancanza. Blanca ci insegna a superarla, sfidando noi stessi e la vita per viverla al massimo.Questi successi si ottengono solo grazie al team: a Rai che crede in noi; al nostro regista visionario Jan Maria Michelini che ha utilizzato per la prima volta in una serie tv l’audio immersivo e tridimensionale grazie alla tecnica dell’olofonia; al cast capeggiato da una straordinaria Maria Chiata Giannetta; ai Calibro 35 che con la loro colonna sonora originale donano dinamicità e ritmo ad ogni episodio. Infine, un grazie particolare al maestro Andrea Bocelli, che con la sua consulenza artistica ci ha guidato magicamente nel suo mondo, ricordandoci che la vita è un dono”. - (PRIMAPRESS)