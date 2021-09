Balzanelli (Sis 118) a Elisir su Rai 3: "Primo Soccorso deve diventare bagaglio culturale del Paese"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “ È ora che le manovre salvavita del Primo Soccorso diventino bagaglio culturale, individuale e collettivo, inalienabile e irrinunciabile. Occorre rendersi conto che chiunque, nel momento più drammatico di insorgenza di una emergenza sanitaria, può fare la differenza tra la vita e la morte. E se questa differenza si può fare, considerato che riguarda la vita, si deve fare, senza se e senza ma.”

È quanto ha dichiarato oggi il presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, ospite della trasmissione Elisir su Rai3, condotta da Michele Mirabella.

“ Chiunque – prosegue Balzanelli - deve essere in grado di riconoscere un arresto cardiaco improvviso, una ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, una emorragia minacciosa. E, di stretta conseguenza, chiunque deve poter intervenire, in queste situazioni ad elevatissimo rischio di morte, con immediatezza, con le manovre salvavita del massaggio cardiaco, della defibrillazione precoce, dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. - (PRIMAPRESS)