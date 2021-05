Amici: la ballerina Giulia Stabile è la vincitrice della 20° edizione

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' la ballerina Giulia Stabile ad aggiudicarsi la 20esima edizione del talent "Amici" di Maria De Filippi, riuscita ad avere la meglio sul cantante Sangiovanni, con il quale è, tra l'altro, legata anche sentimentalmente, e ricevendo l'ambita coppa non ha saputo trattenere la famosa risata che ha caratterizzato tutto il suo percorso all'interno della scuola.Giulia nella prima parte della finalissima ha vinto il testa a testa con Alessandro nella categoria della danza, per poi competere per il premio dal valore di 150mila euro con Sangiovanni, inizialmente vincitore del confronto con Aka7even e Deddy. Il cantante ha potuto per così dire accontentarsi con altri prestigiosi riconoscimenti, come il premio SIAE, il premio della critica Tim e il premio delle radio per il suo singolo "Malibù". Insomma un buon risultato per entrambi. - (PRIMAPRESS)