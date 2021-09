Agli Emmy Awards di Los Angeles trionfa "The Crown" con 11 statuette alla serie di Netflix

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - E' il trionfo di 'The Crown', agli Emmy Awards di Los Angeles. Per la giuria è la miglior serie drammatica (11 statuette complessive), ma anche quello de 'La regina degli scacchi', miglior miniserie, entrambi targati Netflix che per la prima volta fa incetta di premi, e poi la miglior serie commedia, 'Ted Lasso', che ha portato a casa sette statuette. La 73ma edizione degli 'Oscar' della Tv è andata in scena in presenza a Los Angeles,dopo lo stop dovuto alla pandemia. - (PRIMAPRESS)