Sanremo non comunica solo in italiano: record di accreditati con quasi 1.500 giornalisti

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Il Festival di Sanremo non comunica solo italiano: 1443 accreditati, fra giornalisti delle agenzie, della carta stampata, radio-tv e web. Due sale stampa, "Roof" e "Lucio Dalla" ospitano rispettivamente 259 testate con 525 giornalisti e 352 tra radio, tv e siti web con oltre 750 accreditati.

A questi si aggiungono 48 testate estere con 84 inviati e 120 fotografi.

Le agenzie producono materiale per centinaia di testate presenti e non presenti al festival mentre alcune testate radiofoniche, in sinergia fra di loro, producono per alcune decine di realtà locali italiane ma anche per alcune emittenti estere di Stati Uniti, Canada, Lussemburgo, Argentina, Australia. - (PRIMAPRESS)