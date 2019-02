Sanremo 2019, Luciano Ligabue super ospite nella serata di venerdì

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Luciano Ligabue sarà presente al festival di sanremo. Il rocker di Correggio occuperà il palco dell'Ariston in qualità di unico super ospite venerdi 8 febbraio, nel corso della serata duetti. Per Ligabue si tratta di un ritorno al Festival dopo l'edizione del 2014 presentata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Sarà l'occasione per presentare il suo nuovo album "start" in uscita l'8 marzo, preceduto dal singolo "Luci d'America".

Dopo l'impegno al Festival Ligabue si preparerà ad affrontare il tour estivo che lo vedrà esibirsi nei più importanti stadi italiani. Si parte il 14 giugno da Bari per terminare il 12 luglio allo stadio Olimpico di Roma.

Intanto, cresce la curiosità di sapere se il direttore artistico Claudio Baglioni duetterà co il suo super ospite.