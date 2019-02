Sanremo 2019, l'ex Spandau Tony Hadley duetta con Arisa

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Arisa sceglie, per il suo duetto, l'ex Spandau Tony Hadley. Il duo con la partecipazione coreograficha dei Kataklò hanno cantato "Mi sento bene".

Hadley è stato fondatore nel 1979 dei mitici Spandau Ballet, popolarissimo gruppo inglese, scioltosi nel 1989 per ritoranre insieme nel 2009 per entrare in studio e pubblicare nell'ottobre dello stesso anno l'album "Once More" contenete i loro più grandi successi rivisitati.oltre a due inediti. Nel 2017 dopo 8 anni dalla reunion Hadley lascia definitivamente il gruppo.

Nel gennaio 2011 ha collaborato con Caparezza per la realizzazione del singolo "Goodbye Malinconia", anteprima del disco "Il sogno eretico". - (PRIMAPRESS)