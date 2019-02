Sanremo 2019: Il Volo, online il video del brano "Musica che resta" con cui il trio è in gara al Festival

(PRIMAPRESS) - SANREMO -I tre ragazzi hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a, a raccogliere standing ovation neiUn successo straordinario che merita grandi festeggiamenti! Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble partono dal palco dell’Ariston che li ha visti nascere. Sono, infatti,scritto da Gianna Nannini, Emilio Munda, Piero Romitelli, Pasquale Mammaro e Antonello Carozza. Al Festival di Sanremo Adriano Pennino dirige l’orchestra per Il Volo. Il violinista di fama internazionaleè il loro ospite nella serata dei duetti di venerdì.(Sony Music), prodotto da Canova,Conterrà, oltre al brano sanremese, altri due ineditie le cover di. Saranno disponibili anche le versioni speciali del disco fisico Jewel Case e Digipack Hardcoverbook.Si parte a maggio con un tour indove già nel 2017 il trio aveva registrato il sold out a Tokyo e a Kawasaki. A fine maggio Il Volo sarà in Italia per. L’estate vedrà i tre artisti protagonisti nelle, un tour imperdibile che culminerà con uno show all’a settembre (prodotto e organizzato da Friends & Partners). In autunno Il Volo sarà in tour ine poi nelcon decine di date nelle città piu’ importanti dell’America Latina.durante la cerimonia della Veglia, nel Campo San Juan Pablo II.Un appuntamento arrivato dopo un’altra grande avventura artistica e umana che si è da poco conclusa: Il Volo ha vissuto per qualche giorno presso la base Unifil di Tiro,. - (PRIMAPRESS)