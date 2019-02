Sanremo 2019, Baglioni potrebbe condurre la 70° edizione del Festival di Sanremo

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Claudio Baglioni potrebbe condurre per il terzo anno consecutivo il Festival di Sanremo, la 70° edizione. Una dichiarazione rilasciata in conferenza stampa dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis lascerebbe pensare ad un approccio concreto a Festival ancora in corso.In conferenza stampa, a domanda esplicita di un giornalista Baglioni fa finta di niente mentre la De Santis afferma: "Claudio è una grande risorsa televisiva, ci piacerebbe utilizzarlo ancora, dipende anche da cosa vorrà fare lui". I continui omaggi floreali di Baglioni alla De Santesi lascerebbero spazio ad un feeling professionale che potrebbe portare proprio ad un nuovo accordo anche nell'ottica della strada intrapresa della Rai che guarda alle nuove generazioni. - (PRIMAPRESS)