Sanremo 2019, Achille Lauro nella bufera: presentata denuncia per plagio

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Anche la canzone del romano Achille Lauro sarebbe un plagio. A riportarlo è un giornale on line di Caserta il quale rende conto di una denuncia presentata dalll'avvocato Biagio Narciso per conto della band Enter di Sabaudia, in provincia di Latina. I componenti della band avrebbero dato mandato all'avvocato casertano di adire alle vie legali dopo "aver verificato la perfetta sovrapponibilità delle tracce audio del brano presentato a Sanremo (ndr da Achille Lauro) con quello di loro paternità" dal titolo "Delicata..mente" e regolarmente registrato in SIAE.

Il brano, inoltre, assomiglierebbe anche ad un brano degli Smashing Pumpinks. Ed ancora, secondo Striscia la Notizia sarebbe un inno all'uso di stupefacenti. - (PRIMAPRESS)