Festival in calo del 2% ma aumentano i laureati e gli spettatori web

SANREMO - Archiviata la seconda giornata che è stata vista da 9milioni e 144mila telespettatori con uno share del 47,3%. Rispetto allo scorso il calo medio è di circa 2 punti percentuali.

"Sono in crescita i laureati" ha dichiarato Teresa De Santis direttore di Rai1. Cresce la fruizione attraverso le piattaforme digitali: ieri sera 447mila spettatori hanno visto il festival utilizzando smartphone, tablet e pc. Chissà in quanti hanno fruito attraverso smarttv.

Riccardo Cocciante in tarda serata costringe i fan, e non solo, a tirare tardi e questo fa reggere gli ascolti. Gli skach di Pio e Amedeo contribuiscono a sostenere gli ascolti in seconda serata facendo registrare un picco di share del 54,4% ventidueminuti dopo la mezzanotte. Il premio dedicato a Pino Daniele relegato praticamente in coda.

Arisa dimentica e modifica il brano in corso di esecuzione ma con scioltezza e simpatia si fa perdonare. Fra gli artisti tutti è stata la più disinvolta sentendosi come a casa propria.

Il secondo ascolto dei brani e la prima giornata di programmazione radiofonica dei brani da una indicazione della rosa dei possibili vincitori: Boomdabash, Nek e Irama i più programmati; Cristicchi, The Zen Circus e Tatangelo i meno trasmessi dalle radio italiane.