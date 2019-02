A Sanremo Casa SIAE diventa il salotto di conversazione sul futuro della musica

(PRIMAPRESS) - SANREMO - In occasione del 69° Festival della Canzone Italiana, dal 5 al 9 febbraio 2019, Casa SIAE ospiterà i protagonisti della musica italiana in un’ampia struttura che verrà allestita in Piazza Colombo, a Sanremo.

Casa SIAE sarà il luogo in cui artisti, autori, editori, produttori, discografici e giornalisti potranno incontrarsi e confrontarsi sullo stato dell’arte dell’attuale scena musicale nazionale e immaginare assieme il Futuro della Musica.

L’ingresso sarà libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’evento, prodotto da SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, ideato e realizzato da iCompany, si inserisce nel progetto “Fuori Sanremo” di Rai Pubblicità, quest’anno concessionaria del Comune di Sanremo anche per le piazze adiacenti al Teatro Ariston.

Una partnership, quella con Rai Pubblicità, nata soprattutto per affinità valoriale e di mission, sostenere la qualità, l’innovazione, la creatività e l’etica.

Casa SIAE rappresenta una location dove Rai trasmetterà programmi radiofonici, i suoi clienti avranno la possibilità di vivere esperienze musicali e culturali stimolanti e arricchirà il più importante progetto di brand integration della concessionaria, Sanremo, che, oltre alla copertura media (Rai1, Rai Radio 2, Rai Play), al branded content, al product placement, prevede attività social e territoriali. - (PRIMAPRESS)