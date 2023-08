Pesaro: al via la 44ª edizione del Rossini Opera Festival con “Eduardo e Cristina”

(PRIMAPRESS) - PESARO - Si apre domani la 44esima edizione del Rossini Opera Festival che si svolgerà a Pesaro dall’11 al 23 agosto 2023. In programma: tre opere poco allestite del repertorio rossiniano (Eduardo e Cristina, Adelaide di Borgogna e Aureliano in Palmira), le prime due sono nuove produzioni; due Cantate di rarissima esecuzione (quella, non rossiniana, per Maria Malibran e quella per Pio IX, entrambe mai eseguite al ROF); gli appuntamenti del Festival Giovane, a partire dal Viaggio a Reims; i concerti lirico-sinfonici e belcantistici e la Petite messe solennelle finale.

Enti fondatori del Rossini Opera Festival sono il Comune di Pesaro, Intesa Sanpaolo e la Fondazione Scavolini. Il Festival che si attua con il sostegno di Ministero della Cultura, Comune di Pesaro, Regione Marche, EBWorld, Fondazione Meuccia Severi e si realizza nel contesto di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 e la partecipazione digitale della Casa delle Nuove Tecnologie (CTE). Ad inaugurare il Festival, venerdì 11 agosto alle 20 alla Vitrifrigo Arena, sarà la nuova produzione di Eduardo e Cristina, ultima opera del Catalogo ufficiale rossiniano non ancora eseguita al Festival, che sarà presentata nella prima esecuzione assoluta dell’edizione critica della Fondazione Rossini, curata da Alice Tavilla e Andrea Malnati.

Jader Bignamini dirigerà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso, mentre la messinscena è interamente affidata a Stefano Poda, al debutto al ROF, che ne cura regia, scene, costumi, luci e coreografie. Nel cast troviamo Enea Scala (Carlo), Anastasia Bartoli (Cristina), Daniela Barcellona (Eduardo), Grigory Shkarupa (Giacomo) e Matteo Roma (Atlei). La prima sarà trasmessa in diretta su Rai Radio 3 e alle 21.15 da Rai 5.

L’opera, che è un dramma in due atti di T.S.B, è andata in scena per la prima volta il 24 aprile 1819 al Teatro San Benedetto di Venezia. Al Festival la nuova produzione sarà replicata il 14, 17 e 20 agosto. - (PRIMAPRESS)