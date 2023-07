Orbetello Piano Festival: pianoforte sulla scogliera di Talamone per il concerto di Gala Chistiakova

(PRIMAPRESS) - TALAMONE (ORBETELLO) - Il pianoforte sulla scogliera a picco sul mare dell’Hotel Capo d’Uomo di Talamone è l'immagine suggestiva del concerto di venerdì 28 luglio (ore 21.30) che vedrà Gala Chistiakova protagonista dell’Orbetello Piano Festival. “Quadri di un’esposizione”, la composizione più celebre di Modest Petrovič Musorgski e la Partita n. 6 in mi minore, BWV 830 di Johann Sebastian Bach, caratterizzerà il programma dell'artista russa Gala Chistiakova, vincitrice di oltre 30 concorsi internazionali e allieva di Helena Khoven.

Dal 2013 la pianista ha scelto di vivere in Italia e nel 2020 è stata nominata ambasciatrice della “BeMuse” Performing Arts Foundation di Londra.

Il festival di Orbetello proseguirà con il concerto all’alba di martedì 1 agosto, e in questa occasione il pianoforte sarà nel Bosco di Patanella (Orbetello). Uno spettacolo intimo e pieno di magia che vedrà esibirsi al pianoforte il direttore artistico del festival, Giuliano Adorno mentre sorge il sole e il nuovo giorno inizia.

Quindi la rassegna si sposta nel verde del Casale della Giannella (oasi WWF - Albinia) dove mercoledì 2 agosto alle ore 21.30 andranno in scena le “Metamorfosi” di Valentina Lombardo (pianoforte) mentre giovedì 3 agosto alle ore 21.30 chiostro della Torre Saline di Albinia avrà luogo un appuntamento che vede protagonista l’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Sempre a Torre Saline di Albinia si terranno gli appuntamenti conclusivi dell'Orbetello Piano Festival 2023: qui venerdì 4 agosto alle ore 21.30 Antonio Di Cristofano (pianoforte) e Fabio Cicaloni (attore) proporranno il loro "Concerto à la carte" mentre sabato 5 agosto sarà il genio di Nakata Asagi (pianoforte) a sigillare l'edizione 2023.