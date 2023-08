Orbetello Jazz Festival: fino al 3 settembre il sound di Roberto Giuliani e Sara Jane Morris

(PRIMAPRESS) - ORBETELLO (GROSSETO) - Dal 28 agosto al 3 settembre l'Orbetello Jazz Festival celebra la sua VI edizione alla memoria di Paolo Rubei che è stato il protagonista nella cura e organizzazione di questa rassegna che anche quest'anno richiamerà alcuni dei più acclamati artisti del mondo del jazz, si alterneranno nella meravigliosa terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman.

Lunedì 28 agosto, sul palco dell’Orbetello Jazz Festival arriva il Franco Finucci quartet che avrà come special guest il sassofonista Rosario Giuliani, considerato dalla critica uno dei più grandi sassofonisti del panorama jazz internazionale. Una serata che si preannuncia imperdibile grazie a una formazione formidabile che, capitanata da Franco Finucci alla chitarra, vede Marco Di Battista al pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Pierluigi Tomassetti alla batteria.

Classe, talento e originalità saranno il leitmotiv dell’appuntamento in programma martedì 29 agosto che vede protagonista la straordinaria pianista cubana Jany McPherson: il suo innato senso ritmico, la toccante intensità interpretativa delle sue ballad e le travolgenti progressioni armoniche e melodiche della sua musica, fanno di lei un’artista con una firma assolutamente unica.

Ad Orbetello Jany McPherson (piano e voce) si esibisce in trio con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. La sonorità del blues avvolgeranno di magia la serata di mercoledì 30 agostoquando il palcoscenico dell’Orbetello Jazz Festival ospiterà il concerto di Federico Zampaglione con special guest Mario Donatone. Federico Zampaglione, cantante e chitarrista (leader dei Tiromancino), compositore e regista cinematografico, artista che non ha bisogno di presentazioni proporrà un repertorio di suoi brani e classici del blues suonando in coppia con lo straordinario pianista e cantante Mario Donatone (voce, pianoforte e tastiere).

Il festival prosegue giovedì 31 agosto, con un concerto-tributo a Juan Carlos Caceres che trascinerà il pubblico un’atmosfera squisitamente portenia. Protagonista Le colletif TANGO NEGRO ensemble con musicisti strepitosi come Ariel Tobio (voce), Natalio Mangalavite (piano), Martin Bruhn (batteria, percussioni), Carlos "el tero" Buschini (basso). Special guest: Max Rosati (chitarra). Venerdì 1 settembre, il festival sale in cattedra ospitando una delle cantanti più raffinate e meno formali degli ultimi anni, la sua classe e la sua energia all’Orbetello Jazz Festival: Sarah Jane Morris. Un grande nome della musica mondiale che ha saputo imporsi, con la sua inconfondibile voce, calda e passionale e con uno stile sofisticato, in produzioni importanti spaziando dal pop al blues, fino al jazz e al soul. Sul palco della Terrazza Guman Sarah Jane Morris (voce) si esibisce con due chitarristi di grande talento: Tony Remy (chitarra) e Tim Cansfield (chitarra). Con un progetto originale che vuole avvicinare il jazz alla canzone italiana d’autore, sabato 2 settembre Cinzia Tedesco (voce) e AllStarTrio presentano “ITALIAN JAZZSONGs” uno spettacolo che la stessa vocalist ha ideato e arrangiato nella volontà (che da sempre è anche la sua cifra stilistica) di creare ponti tra vari generi musicali ed aprire le frontiere del jazz alle contaminazioni più diverse. Con lei, sul palco, musicisti d’eccezione come Roberto Guarino alle chitarre e programmazione elettronica, Pino Jodice alle tastiere e special guest uno dei trombettisti jazz Flavio Boltro alla tromba e flicorno. Si preannuncia intenso, originale e trascinante il concerto che domenica 3 settembre chiude l’Orbetello Jazz Festival. Sonorità mediterranee e ritmi latino-americani si fondono in “Zàkynthos” il nuovo lavoro del chitarrista e compositore Francesco Bruno che si esibisce in trio con il batterista Marco Rovinelli e il contrabbassista Andrea Colella, due tra i più apprezzati musicisti della scena jazz nazionale. - (PRIMAPRESS)