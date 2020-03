Angelica: ecco il nuovo singolo "C'est Fantastique"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Angelica, uno dei volti femminili più iconici e promettenti del nuovo pop italiano, torna con “C’EST FANTASTIQUE” (Carosello Records), il nuovo singolo disponibile in streaming e su tutte le piattaforme digitali. Nel testo Angelica elogia la vita che nonostante le mille complicazioni – le mancanze, la noia, le insoddisfazioni – trova nei dettagli del quotidiano la sua vera essenza, la parte migliore del vissuto di ognuno di noi. La vita è fantastica in quanto vita. E mai come in questo momento storico l’esortazione a vivere e godere profondamente di ogni piccola cosa cade così puntuale. Le atmosfere psichedeliche e dance anni settanta attingono a piene mani agli ascolti di Angelica, consumatrice seriale dei vinili di Lucio Battisti e dei Tame Impala, mixandolo con un sound contemporaneo. Il risultato è un’inedita commistione di epoche, nel quale il suono di un basso rickenbacker del ’72 si sposa armoniosamente con loop campionati scaricati dal web e synth anni ’90. In risposta all’attuale momento di crisi sanitaria che ci vede costretti in casa per la nostra salvaguardia, Angelica ha pensato di girare il videoclip tra le mura domestiche: con smartphone alla mano, la cantautrice ha raccolto e raccontato i piccoli dettagli che compongono il suo quotidiano in casa. Una sospensione del tempo, delle nostre vite, che però regala momenti per riflettere sulla bellezza dei dettagli che troppo spesso trascuriamo. Il video è stato ideato, realizzato, montato e prodotto dalla stessa Angelica con solo uno smartphone. “In un momento assurdo ed inedito come questo – commenta Angelica - avevo bisogno di comunicare con la leggerezza necessaria di quando si è consapevoli di essere così fragili da potersi rompere da un momento all’altro. Anche quando le cose non vanno, la vita che abbiamo la possibilità di vivere è fantastica, in quanto “vita”. Il tempo è dilatato, la casa è diventata temporaneamente il nostro piccolo mondo. Momenti di speranza si alternano a momenti di tristezza, arrabbiatura, euforia, noia...tutto concentrato in pochi metri. Ho girato e montato il video da sola in casa, perché non volevo aspettare, posticipare o cancellare; perché come tutti ho bisogno di continuare a vivere e a comunicare in questa nuova dimensione che sviluppa una coscienza collettiva che spero lasci un seme nel cuore di tutti noi”. Il brano arriva dopo “VECCHIA NOVITA’”, il singolo che ha visto duettare Angelica con Giacomo Ferrara, tra gli attori della nuova generazione più stimati e amati dal pubblico, creando un connubio inedito e particolare che ha visto protagonisti due giovani promesse rispettivamente del nuovo cantautorato e del nuovo cinema italiano. - (PRIMAPRESS)