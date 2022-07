Urbino: l'estate di Palazzo Ducale tra aperture straordinarie e concerti di Musica Antica

(PRIMAPRESS) - URBINO - La stagione estiva alla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino si arricchisce del programma musicale che andrà parallelamente ad aperture straordinarie, sino alle 23,30, delle aree espositive. Palazzo Ducale è la location del Festival Urbino Musica Antica (Fima)fino al 31 luglio. In programma c'è Flora Papadopoulos, con brani del grande repertorio barocco per violino, eseguiti all'arpa (copia arpa Barberini) Carlotta Colombo – Concerto Romano, Alessandro Quarta, Armi d'affetto – Arie d'opera e oratorio fra Roma e Venezia: Scarlatti, Pasquini, Legrenzi, Sartorio, Gasparini, Melani; Èlia Casanova, Belisana Ruíz, Cancionero espanol – Musiche dai codici rinascimentali spagnoli di Elva e Palacio nel cinquecentenario della circumnavigazione di Magellano, Concerto realizzato in collaborazione e con il sostegno dell’Ambasciata di Spagna in Italia e Monica Piccinini, Mara Galassi, Patxi Montero, Arie, canzoni. - (PRIMAPRESS)