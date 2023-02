Una Voce Per San Marino: Sabato 25 la Finale

(PRIMAPRESS) - San Marino - Una Voce per San Marino avrà luogo il prossimo 25 febbraio al Teatro Nuovo a Dogana finalissima del festival che premia con l'accesso all'Eurovision Song Contest 2023 .

"Una voce per San Marino", giunto alla seconda edizione, è il festival nato su iniziativa della Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino in collaborazione con Media Evolution Srl. e San Marino RTV, Radiotelevisione della Repubblica di San Marino. La selezione è avvenuta in un'unica grande categoria per il Paese più piccolo in gara all'Eurovision Song Contest.

Coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la presenza di artisti già affermati: il tutto all’insegna della qualità musicale e della capacità di Una Voce per San Marino di rappresentare un trampolino di lancio per gli artisti emergenti nel panorama musicale internazionale. Sono stati selezionati oltre 100 semifinalisti, solo in 22 gli artisti che si sfideranno durante la finale. - (PRIMAPRESS)