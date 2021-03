Ufficialmente aperta la "71esima edizione del festival"

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Sì è aperta ufficialmente la settuntunesima (70+1) edizione del festival con la conferenza stampa delle 12:00, queste le parole del direttore di Rai1 Stefano Coletta: “Con la passione di sempre, la Rai è riuscita, nel protocollo più rigoroso, a realizzare una meraviglia. Anche questo Festival di Sanremo sarà contemporaneo, al centro della kermesse talento, consapevolezza e sobrietà.” “Sono molto emozionato. - a dichiarato Amadeus - Sanremo 2021 è stato un percorso difficile ma oggi possiamo dire che ci siamo. Ripartono da qui tante cose: regaleremo al nostro pubblico cinque serate di serenità e belle canzoni”. “Sono onorato di esserci e contento di fare un’esperienza talmente nuova come quella di uno show senza pubblico. Nessuno in sala, milioni a casa: affronto questo contrasto con felicità e curiosità.” queste le parole di Fiorello.Complimentadosi con Laura Pausini per la vittoria al Golden Globe arriva anche la notizia che l'artista sarà al Festival mercoledì "con il suo meritatissimo Golden Globe", annuncia Amadeus. Che subito dopo riceve la telefonata di Laura Pausini: "Sono ancora senza parole. Vivo in una regione arancione, ma oggi il mio cuore è bianco, rosso e verde. Sono orgogliosa di rappresentare ogni giorno l’Italia e tornare al Festival mi da la possibilità di ricordare da dove ho iniziato. Sanremo è emozione".Annunciati inoltre i tredici artisti della categoria Campioni che si esibiranno domani al Festival di Sanremo. In Ordine alfabetico: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè. Tra le Nuove Proposte, sempre in ordine alfabetico, Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano.Mentre mercoledì 3 marzo, per i Campioni, sarà la volta di Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. Per le Nuove Proposte, infine, ci saranno Davide Shorty, i Dellai, GretaZuccoli, Wrongonyou. - (PRIMAPRESS)