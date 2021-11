Napoli, tra musica, cibo e arte: gli appuntamenti del Made in Cloister

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Domenica 14 novembre musica,cibo e arte si incontrano al Made in Cloister in un nuovo appuntamento: “Sunday at the Cloister”.

Un percorso sensoriale che celebra le contaminazioni fra le arti ideato dalla Morgan & Partners Production in collaborazione con la Fondazione Made in Cloister.

Negli spazi cinquecenteschi della Fondazione è possibile visionare il progetto espositivo multimediale“ Pino Daniele Alive, la Mostra”.

Le suggestioni musicali blues e jazz e la selezione di vinili è firmata Dischic.

Uno smoking corner a cura del Club Amici del Toscano, accompagnerà gli invitati alla degustazione di sigari italiani.

Uno smoking corner a cura del Club Amici del Toscano, accompagnerà gli invitati alla degustazione di sigari italiani.

L'ingresso sarà esclusivamente consentito ai possessori di Green Pass che si saranno prenotati mandando una email all'indirizzo di posta elettronica, indicando il numero dei partecipanti e fino al raggiungimento massimo della capienza della struttura.