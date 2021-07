Teatrando sotto le stelle continua con Rosario Miraggio e Tony Tammaro

Rosario Miraggio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ancora tanto pubblico all'ex Base Nato di Bagnoli per “Teatrando Sotto le stelle”. In scena anche domani sera 31 luglio alle 21.30 per la rassegna voluta da Pino Oliva con il Teatro Troisi e Rino Manna con il Teatro Palapartenope, l'applaudito concerto con Rosario Miraggio. “Teatrando sotto sotto le stelle” proseguirà poi domenica 1 agosto con Tony Tammaro e il suo esilarante show. Infine a completare la rassegna che andrà avanti fino a settembre, tanti altri personaggi amati dal pubblico come Simone Schettino, “I ditelo Voi”, Franco Ricciardi, Peppino di Capri e Sal Da Vinci. - (PRIMAPRESS)