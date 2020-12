Sudwave in programma sul palcoscenico digitale di Arezzo con 16 ore non-stop di musica internazionale

(PRIMAPRESS) - AREZZO - Sudwave raccoglie l’eredità di Arezzowave e porta sul suo parco virtuale musicisti da Europa, Canada, Cina e Stati Uniti che si confronteranno sul tema “La musica live al tempo del Covid”.

L’evento che avrà luogo il prossimo 13 dicembre ha un programma di musica e parole: 16 ore no-stop di incontri con esperti, presentazioni, anteprime, ospiti e ovviamente concerti. Più di 50 gli show e gli interventi previsti in due sessioni che si svolgeranno in italiano (dalle ore 9 alle ore 14.30) e in inglese (dalle ore 15 in poi).

“Sudwave – commenta il direttore artistico Mauro Valenti - seppur in versione virtuale si apre quest’anno al mondo intero: 3 continenti, 11 paesi presenti per un totale di 54 eventi, di cui 32 concerti e 22 incontri. Oltre a presentare le novità della musica italiana con i finalisti regionali di Arezzo Wave Contest, a cui hanno partecipato oltre 2000 artisti, e oltre ai migliori acts del Sud Europa e del mondo, Sudwave affronta il tema della musica live al tempo del Covid in Italia e nel mondo tra dubbi e speranze. L’edizione di quest’anno è dedicata alla figura di uno dei più grandi fonici del nostro paese, oltre che caro amico di ArezzoWave, Paolo “Red” Talami a lui sarà intitolata una borsa di studio per giovani fonici italiani”. - (PRIMAPRESS)