Stu Larsen, Daniele Mammarella e Oneiric Folk protagonisti di Armonia al Duomo di Avellino

(PRIMAPRESS) - Arriva in Irpinia, per la prima volta al sud Italia, il progetto A.R.M.O.N.I.A. – acronimo di Ambiente Risorse Musica Opportunità Natura Identità Arte. Il format creato da Slow Music, che mescola la cultura e le arti con la natura, il turismo e il rispetto dell’ambiente, approda ad Avellino con un triplo concerto a partire dalle ore 21. In scena a piazza Duomo si alterneranno il cantautore australiano Stu Larsen (già al fianco di Passenger), il chitarrista fingerstyle abruzzese Daniele Mammarella e il quartetto Oneiric Folk. Tre esibizioni distinte che formano un unico live, dando vita a un programma vario, acustico e imprevedibile, dalla canzone d’autore internazionali alla musica strumentale. Organizzata con il patrocinio del Comune di Avellino, la tappa campana di Armonia segna anche il debutto del format su un sagrato di una chiesa e nella regione Campania.



Il progetto creato da Slow Music quest’anno ha già viaggiato in diverse regioni italiane. Dall’Emila Romagna con 4 appuntamenti tra fine luglio e primi di agosto sull’Appennino parmense e piacentino curati dall’associazione Esplora APS alla Lombardia dove si è tenuto un sentito omaggio a Giorgio Gaber. Un progetto speciale “Slow Gaber – Omaggio al Signor G”, ideato e prodotto da Slow Music e realizzato in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber, nel magnifico scenario del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco a Milano. A Ferrara, invece, si è tenta la prima edizione del Comfort Festival organizzato da Barley Arts. Due giorni intensi di musica in una cornice naturale al Parco Urbano Bassani con, tra gli altri, Edoardo Bennato, Morgan, Stefano Di Battista con il suo “Morricone Stories”, Gianluca Grignani, Hothouse Flowers, Nick Lowe. Infine, lo scorso 11 e 12 settembre la tappa nel Lazio con due serate dedicate alla canzone d’autore italiana. Protagonisti dei live acustici all’anfiteatro romano di Sutri (Viterbo), sono stati Morgan e Niccolò Fabi. Ideato e promosso dall’associazione no profit Slow Music, il progetto Armonia ha lo scopo di realizzare progetti possibilmente gratuiti o a basso costo del biglietto per il pubblico, sostenuti da enti privati, pubblici e sponsor, coniugando arte e bellezza, cultura e aggregazione. L’accesso al concerto in piazza Duomo ad Avellino è gratuito ma prevede la prenotazione obbligatoria: bisogna contattare il numero 0825 1930524 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. L’accesso, inoltre, sarà consentito solo agli spettatori muniti di green pass o con un tampone negativo non oltre le 48 ore precedenti l’evento. - (PRIMAPRESS)