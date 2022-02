Sport e solidarietà: la danza sportiva di Msp Piemonte si fonde con il musical “#Senorita” e combatte la violenza sessuale

(PRIMAPRESS) - TORINO - Lo danza sportiva di Msp Piemonte sposa il musical e diventa solidale. Sabato 19 Marzo alle ore 21 presso il Teatro dello Sporting Dora, nel cuore di Torino, andrà in scena lo spettacolo dal titolo “#Senorita” un musical brillante organizzato dalla Compagnia di danza moderna Arte Sport Ballet Sun Dance con le corografie di Lisabeth Gentile il cui ricavato, con donazione libera, sarà devoluto al Centro Soccorso Violenza Sessuale, attivo all'interno del presidio Ospedaliero Sant'Anna che offre, dal 2003, assistenza sanitaria psicologica e sociale a donne che abbiano compiuto 14 anni che hanno subito violenza sessuale o maltrattamenti in gravidanza. L'iniziativa, che rientra nel progetto Social sport di MSP Italia, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, nasce dall'idea di fornire un'opportunità di riscatto e di miglioramento sociale attraverso lo sport e il gioco. Lisabeth Gentile, responsabile del settore danza MSP Piemonte e direttrice artistica della compagnia di danza moderna, che nel corso degli anni ha dato vita a numerose iniziative a scopo benefico sul territorio piemontese, ha così presentato l'esibizione: “ Riprendiamo dopo lo stop per l'emergenza pandemica con un musical divertente adatto a grandi e piccini che arriverà dritto al cuore, fatto dalle donne per le donne”. Lo spettacolo prevede la prenotazione gratuita nominativa obbligatoria (info: www.facebook.com/msppiemonte/ ) e segue le normative vigenti per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19. - (PRIMAPRESS)