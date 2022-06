Spettacoli: ecco come è stata La Prima Estate di Lido di Camaiore

(PRIMAPRESS) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA) - Esordio con i favori del pubblico per "La Prima Estate", il debutto del festival musicale a due passi dal mare versiliese, in un format che ha riunito musica, vacanza e tempo libero. Il significato di questa formula la spiega Mimmo D'Alessandro, Ceo di D'Alessandro e Galli, l'agenzia di spettacolo di Lido di Camaiore: “La Prima Estate è un progetto che contiene in se diverse sfide, dalla qualità della line-up al concept innovativo nato con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza completa grazie alle attività collaterali fino al rilancio della Versilia come sede dei grandi live. Il riscontro del pubblico e dei media ci fa pensare che queste sfide siano state vinte e ci incoraggiano a metterci al lavoro già da domani per la prossima edizione” ha affermato Mimmo D’Alessandro, CEO di D’Alessandro e Galli.

Una sfida che si è consumata nello storico spazio di BussolaDomani, al parco di Lido di Camaiore che negli anni ‘70 è stata la culla della scena musicale italiana. "Non è un'operazione nostalgia - spiega D'alessandro - ma un blend che richiama le atmosfere di quegli anni con sound e linguaggi contemporanei. In altre parole c'è un richiamo al sapore di sale d'antan ma musicalmente ci sono nuovi nomi del panorama artistico". Sul palco si sono alternati i live set di Anderson .Paak & The Free Nationals, al synthpop evergreen dei Duran Duran più in forma che mai, fino all’alt rock dei The National e all'electro dance suonata da Bonobo. Diverse le proposte più fresche e interessanti della musica italiana come Cosmo, Frah Quintale, La Rappresentante di Lista, Giorgio Poi e la reunion dei Bluvertigo. L’Imperatrice, Easy Life, Beabadoobee e LNDFK sono invece i nomi nuovi che hanno colpito particolarmente il pubblico de La Prima Estate.

La Prima Estate Talk nello stabilimento balneare Santeria Belmare, ha visto partecipare Luca Sofri, Marta Cagnola, Giampaolo Simi, Luca De Gennaro e una serie di artisti facenti parte della line-up del festival, dagli Easy Life ai Selton a Frah Quintale. E infine il tocco gourmet de La Prima Estete Food con la direzione artistica dello chef stellato Gennarino Esposito. - (PRIMAPRESS)