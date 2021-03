Sanremo - Wrongonyou “Lezioni Di Volo” tra i primi nella classifica di Ear One

(PRIMAPRESS) -SANREMO - Dopo gli ottimi riscontri di critica e pubblico per Wrongonyou, che ieri si è aggiudicato il premio della critica “Mia Martini” con 22 voti su 64. Non solo: il brano “Lezioni di volo” risulta attualmente essere il brano con il maggior numero di streaming tra quelli presentati nella categoria nuove proposte, con quasi un milione di streaming raggiunti.Al momento il brano è anche tra i primi nella classifica Ear One nella categoria nuove proposte, inoltre si è aggiudicato il premio di RTL 102.5 come brano più gradito dal pubblico della radio tra quelli delle nuove proposte.Sono già attive le prevendite delle prime due date del nuovo tour di Wrongonyou, una produzione Vivo Concerti. Si partirà da un luogo simbolo per il cantautore, ovvero da Milano, il 29 novembre 2021 alla Santeria Toscana 31, per rinnovare un racconto live interrotto dall’emergenza sanitaria, per poi arrivare a Roma il 4 dicembre 2021 al Monk.Il video di “Lezioni di volo”, prodotto da Borotalco Tv con la regia di Giacomo Triglia. Una dolce storia di fuga e complicità, è stato interamente girato a Volandia, il parco museo del Volo tra i più grandi d’Europa. Il brano sarà contenuto in “Sono Io”, il nuovo album di inediti di Wrongonyou in uscita per Carosello Records il prossimo 12 marzo in streaming e nei digital store. Ritratto sincero e senza filtri dell’artista, il nuovo disco del cantautore romano arriva a un anno e mezzo di distanza da “Milano Parla Piano”, il primo album in italiano. - (PRIMAPRESS)