Sanremo: nella terza serata del Festival, Marco Mangoni ancora in testa ed il delirio Maneskin

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Nella terza serata di tutti i 28 concorrenti sul palco dell'Ariston di Sanremo a condurre la classifica del festival è ancora Marco Mengoni. Ma ecco la classifica completa degli artisti in gara secondo le indicazioni del televoto e della demoscopica: Marco Mengoni,Ultimo,Mr. Rain, Lazza, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Cola- pesce Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma-cose, Gianluca Grignani, Moda', Paola e Chiara, LDA, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna,gIAN- MARIA,Olly,Anna Oxa,Will, Shari, Sethu.

I super ospiti Maneskin con Tom Morello hanno fatto alzare il pubblico in piedi. Gianluca Grignani ha dovuto in- terrompere la sua esibizione su "Quando ti manca il fiato" perché non si sentiva in cuffia, come accaduto a Blanco ma senza andare in escandescenze. Hanno dilagato i gesti degli artisti per conquistare i punti del Fantasanremo: Colapesce Dimartino si spalmano a terra (10 punti),Rosa Chemical porta un ukulele sul palco (20 punti), Lazza scende in platea per regalare i fiori alla mamma. - (PRIMAPRESS)