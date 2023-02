Sanremo, dopo la pagina scura di Blanco ritorna alla musica e celebra le tre ‘voices’: Morandi, Albano e Ranieri

(PRIMAPRESS) - SANREMO - La seconda serata del Festival di Sanremo, che ha cancellato la brutta e irriverente pagina di Blanco e l’inutile e autoreferenziale nude look di Chiara Ferragni densi di messaggi di una comunicazione fuori controllo che non riesce più a godersi la musica per ciò che significa come hanno dimostrato sul palco dell’Ariston tre grandi professionisti che il tempo non potrà mai scalfire: ‘the voices’ Morandi, Albano e Ranieri. Tre amici e la storia della musica accolta con una standing ovation del pubblico di Sanremo. E si torna alla musica delle voci con Giorgia, Madame, Levante, Paola e Chiara e i super ospiti Nek, Renga e Fedez. Il ritorno insieme della coppia Ax e Jad in sintesi Articolo 31. E infine l’ora di Pegah Moshir Pour nel monologo in coppia con Drusilla. Pegah la lucana di origine iraniana, è attivista dei diritti umani, in prima fila nelle proteste contro il regime dell’ayatollah a seguito della morte di Mahsa Jina Amini. Un monologo con le parole chiave della rivoluzione. - (PRIMAPRESS)