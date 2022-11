Sanremo, Amadeus: “Non avrò super ospiti italiani che hanno compiuto i 70 anni”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo Festival di Sanremo non avrà superospiti italiani a patto che non abbiano superato i 70 anni. Fake news? No, è lo stesso Amadeus a dichiararlo: "Non avrò super ospiti italiani quest'anno, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età. Preferisco, come è giusto, celebrare un personaggio storico della musica italiana che deve essere giustamente presentato come super ospite,tutti gli altri sarò onorato di averli in gara". Per il direttore artistico e conduttore di Sanremo: "I super ospiti sono i cantanti che io ho in gara", ha detto ancora Amadeus. La lista degli over 70 è lunga: da Ornella Vanoni a Celentano, da Roberto Vecchioni a Peppino di Capri, da Edoardo Bennato a Claudio Baglioni per finire ad Al Bano. Ma chi di questi sarà sul palco della canzone italiana? - (PRIMAPRESS)