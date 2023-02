Sanremo 2023: vince Marco Mengoni, secondo Lazza, terzo Mr Rain

(PRIMAPRESS) - SANREMO – Vince il Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni con il brano Due Vite. Il secondo classificato del Festival è Lazza con “Cenere”. Queste le restanti posizioni secondo le tre giurie (Televoto 34%; Demoscopica 33% e Sala Stampa 33 %): terzo Mr Rain, quarto Ultimo e quinto Tananai. Ad aggiudicarsi il premio della critica Mia Martini e quello della sala stampa radio web e tv Lucio Dalla è Colapesce Di Martino con "Splash"; il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Coma-Cose "L'addio", mentre il premio Bigazzi va a Marco Mengoni sempre con "Due Vite". «Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival».Così Marco Mengoni subito dopo la vittoria al festival. «Siamo arrivati in finale in 5 ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco», ha aggiunto con il premio in mano e con le lacrime agli occhi per l'emozione. - (PRIMAPRESS)