Sanremo 2023 la classifica finale e la top five

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Questa la classifica finale dalla sesta alla ventottesima posizione: 6 Giorgia "Parole dette male"; 7 Madame "Il bene nel male"; 8 Rosa Chemical "Made in Italy"; 9 Elodie "Due"; 10 Colapesce Dimartino " Splash!"; 11 Modà Lasciami"; 12 Gianluca Grignani "Quando ti manca il fiato"; 13 Coma_Cose "L’addio"; 14 Ariete "Mare di guai" 15 LDA "Se poi domani"; 16 Articolo 31 "Un bel viaggio"; 17 Paola & Chiara "Furore"; 18 Leo Gassmann "Terzo cuore"; 19 Mara Sattei "Duemilaminuti"; 20 Colla Zio "Non mi va"; 21 Cugini di Campagna "Lettera 22"; 22 gIANMARIA "Mostro"; 23 Levante "Vivo"; 24 Olly "Polvere" 25b Anna Oxa "Sali"; 26 Will "Stupido"; 27 Shari "Egoista"; 28 Sethu "Cause perse". Continua la Gara per i 5 artisti nella Top Five Mengoni "Due vite; Ultimo "Alba"; Mr. Rain "Supereroi"; Lazza "Cenere"; Tananai "Tango" - (PRIMAPRESS)