Sanremo 2023, fervono i preparativi per l'assegnazione dei Premi dedicati a Mia Martini e Lucio Dalla

(PRIMAPRESS) - SAN REMO - Nella giornata di oggi i giornalisti presenti in Sala Stampa al Casinò (ex Sala Stampa Roof) e della Sala Stampa "Lucio Dalla" voteranno per assegnare, fra gli altri premi, anche i due prestigiosi riconoscimenti a due delle canzoni in gara in questa 73^ edizione.

Il “Premio Mia Martini”, originariamente “Premio della Critica” è stato istituito nel 1982 è stato vinto per la prima volta proprio da Mia Martini in gara con il brano “E non finisce mica il cielo” scritta da Ivano Fossati e l’anno successivo, nel 1984, dai Matia Bazar con “Vacanze romane” scritta da Carlo Marrale e Giancarlo Golzi. Più recentemente, nel 2022, da Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare” scritta da Fabio Ilacqua.

A presiedere lo svolgimento delle votazioni i giornalisti Andrea Spinelli con le scrutatrici Marta Cagnola ed Emanuela Castellini.

Per questa 73^ edizione del Festival sarebbero in lizza per il “Premio Mia Martini”: Gianluca Grignani, Colapesce Dimartino e Coma Cose.



Il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla”, precedentemente “Premio Sala Stampa Radio-Tv”, è stato istituito nel 2001 e vinto per la prima volta da Elisa con il brano “Luce (Tramonti a nord est)” scritto dalla stessa in inglese col titolo “Come Speak to Me” e tradotto in italiano con la collaborazione di Zucchero. Più recentemente, nel 2022, è stato assegnato a Gianni Morandi con il brano “Apri Tutte le Porte“ composto da Jovanotti.

In lizza per il “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”: Madame, Lazza e Rosa Chemical. - (PRIMAPRESS)