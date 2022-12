Sanremo 2023: annunciati al TG1 da Amadeus i primi 22 Big in gara

(PRIMAPRESS) - Prende sempre più forma l'edizione numero 73 del Festival di Sanremo. Svelati al Tg1 da Amadeus i primi 22 Big in gara. Questi gli artisti in gara: Giorgia; Articolo 31; Elodie; Colapesce Dimartino; Ariete; Modà; Mara Sattei; Leo Gassmann; I Cugini di Campagna; Mr. Rain; Marco Mengoni; Anna Oxa; Lazza; Tananai; Paola & Chiara; Lda; Madame; Gianluca Grignani; Rosa Chemical; Coma_Cose; Levante ed infine Ultimo. A questi con una modifica del regolamento voluta dalla stesso direttore artististico del Festival si aggiungeranno non più 3 come lo scorso anno, ma 6 artisti vincitori del contest Sanremo giovani, del 16 dicembre trasmesso su Rai 1, Radio2 e RaiPlay dal Teatro del Casinò di Sanremo. Sempre nella stessa serata Amadeus svelerà i titoli delle canzoni. - (PRIMAPRESS)