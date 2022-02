Sanremo 2022: la seconda serata nel segno di Laura Pausini e la comicità di Checco Zalone

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Le aspettative di prima serata per il Festival di Sanremo erano cresciute anche per la partecipazione dei Maneskin che in un solo anno sono passati da concorrenti ad ospiti d'eccezione per la folgorante scalata nel mondo della musica internazionale. Una situazione rara e che nelle 72 edizioni della rassegna canora italiana non ha precedenti. Per questo la commozione di Damiano al termine dell'esibizione è stata più che evidente mentre riceveva la standing ovation del pubblico e il saluto compiaciuto di Amadeus che si è sentito legittimamente protagonista di una parte di questo successo. Sul fronte dei concorrenti, l'esibizione di Mahmood e Blanco è risultata da manuale, fin troppo per i puristi che hanno visto nella performance una "creazione a tavolino" per vincere il festival ma del resto non è così per quasi tutti? Al momento la coppia è sul podio. Nei rumors di sala stampa non ha convintro troppo Achille Lauro che sembra aver rinunciato in parte all'iper costruzione scenica a cui aveva abituato gli spettatori di Sanremo. Questa sera sul palco dell'Ariston saliranno gli Aka7even7, Elisa, Emma, Le Vibrazioni, gli Irama, Iva Zanicchi e Fabrizio Moro. Tra gli ospiti tornerà sul palco l'inossidabile Fiorello, Laura Pasini e la comicità casareccia e pungente di Checco Zalone. - (PRIMAPRESS)