Sanremo 2022: ascolti top (60,5%) anche con la nostalgia da cover di Morandi e Jovanotti

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Anche per la quarta serata, il Festival della canzone conferma grandi numeri ma anche la nostalgia delle cover ha avuto il suo effetto e la coppia Morandi-Jovanotti che ha vinto lo "special price" ha conquistato il pubblico. Amadeus batte ancora se stesso, con un boom di ascolti: 11 milioni 378.000 spettatori e uno share del 60,5%. Per trovare ascolti più alti bisogna risalire al Festival di Pippo Baudo del 1995, quando gli spettatori furono 16,8 mln con uno share del 65,8%. Lo scorso anno la quarta serata del Festival di Sanremo, che però non era dedicata alle cover, venne seguita da 7 milioni 880.000 spettatori, con il 44,7% di share. - (PRIMAPRESS)