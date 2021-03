Sanremo 2021 - ospiti e concorrenti della seconda serata

(PRIMAPRESS) -SANREMO - Musica, ma non solo: gli ospiti della seconda serata del Festival, co-condotta da Elodie, raccontano anche storie di sport - come Alex Schwazer, il marciatore appena assolto dall'accusa di doping, e l’attaccante della Juventus e della Nazionale femminile di calcio Cristiana Girelli – e di teatro di impegno civile, come Antonella Ferrari, attrice testimonial dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.Grande protagonista anche Laura Pausini sul palco eseguirà per la prima volta dal vivo IO SI (Seen), il brano con cui ha conquistato la Hollywood Foreign Press Association, scritto da Laura Pausini e Diane Warren e Best Original Song di The Life ahead/La vita davanti a sè, il film di Edoardo Ponti che ha riportato alle scene Sophia Loren. “Sanremo per me è da sempre un’emozione grandissima. Sono onorata che il Festival abbia voluto celebrare il mio Golden Globe, un premio che intendo condividere con l’Italia e che per me rappresenta un riconoscimento alla mia musica ma anche al mio paese e a tutto il mondo della musica italiana che in questo anno è stato cosi tanto penalizzato”. E ancora, il Volo per l’omaggio a Ennio Morricone (accompagnato dall’Orchestra del Festival di Sanremo eccezionalmente diretta da Andrea Morricone), Enzo Avitabile per quello a Renato Carosone, Gigi D’Alessio con il nuovo singolo "Guagliune", accompagnato da Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay, giovanissimi esponenti della scena urban napoletana.Un salto nel passato, invece, con Gigliola Cinquetti in "Non ho l'età" e "Dio come ti amo", Marcella Bella in "Senza un briciolo di testa e "Montagne verdi", e Fausto Leali con "Mi manchi" e “Io amo”.Il “quadro” di Achille Lauro, infine, vedrà la partecipazione di Claudio Santamaria e Francesca Barra sulle note rock ‘n roll di “Bam Bam Twist”.Qesto l'ordine di uscita per le Nuove Proposte: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Dellai. Al termine dell'esibizione verranno votati dalla Giuria Demoscopica (33%), dalla Giuria della Sala Stampa (33%) dal pubblico tramite Televoto (34%). Le prime 2 in classifica accederanno alla serata di venerdì, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.Per i Campioni ad aprire la gara Orietta Berti a seguire La Rappresentante Di Lista, Lo Stato Sociale, Bugo, Gaia, Willie Peyote, Malika Ayane, Fulminacci, Extraliscio, Ermal Meta, Gio Evan, Irama, Random.Le 13 canzoni della sezione Campioni verranno votate dalla Giuria Demoscopica e al termine della serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 26 canzoni in competizione nella sezione Campioni. - (PRIMAPRESS)